Nouveau projet de complexe scolaire à Courtételle

Probable hausse de la quotité d’impôts

Le nouveau projet présenté par la commission est soutenu par le Conseil communal de Courtételle. La maire de Courtételle, Christine Gygax, se dit « très satisfaite » et relève que des opposants au projet initial, membres de la commission, approuvent aussi ce nouveau projet. La quotité d’impôts devrait augmenter de 0,2 point à Courtételle et passerait ainsi de 1,65 à 1,85 point. Pour un revenu imposable de 70'000 francs, cela représente une hausse du prélèvement de 600 francs sur un an, selon la commission. « Il faut comprendre que le projet de complexe scolaire est urgent », justifie la maire de la commune.