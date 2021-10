Un début d’incendie à Bure

Les pompiers du SIS Haute-Ajoie Centre ont été mobilisés ce vendredi matin à Bure. Un début d’incendie s’est déclaré dans un tas de fourrage situé à l’extérieur d’une ferme. Le feu a été rapidement maîtrisé notamment par l’intervention rapide des propriétaires de l’exploitations et des pompiers. Le sinistre a uniquement causé des dommages au fourrage et personne n’a été blessé. Le SIS Haute-Ajoie Centre est intervenu avec 12 hommes et 3 véhicules. Les causes de l’incendie ne sont pas encore connues. /comm-fco