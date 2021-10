Un marché de St-Martin à St-Germain

Un marché de St-Martin aura lieu sur la place St-Germain mais durant le week-end du revira. Pour l’occasion, une vingtaine voire une trentaine de cabanes seront installés sur cette place les 20 et 21 novembre prochains à Porrentruy. L’objectif sera de mettre en vitrine les produits des commerçants et artisans locaux. Une scène sera également posée pour permettre d’organiser diverses animations pour petits et grands. Un groupe de travail a été créé pour préparer cet évènement. Les organisateurs invitent également les exposants à les contacter pour participer à cette organisation.

Pour les responsables qui ont répondu à un appel de la Municipalité, ce sera également l’occasion pour la population jurassienne de découvrir le marché St-Germain qui est ouvert depuis mi-septembre. /lge