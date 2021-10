Il est le seul club jurassien à n’avoir qu’une seule équipe… le FC Movelier dispose d’une formation en 5e ligue et c’est tout ! Pas de juniors, pas d’équipe féminine, pas de « deux », pas de vétérans non plus. Reste que le FCM y tient à son équipe, y tient à son club qui permet aux villageois de se retrouver. Dans 3e mi-temps, Michel Leoni s’est entretenu avec le président du club Benoît Morel. /mle