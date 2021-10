Les étangs de Moulin Neuf vont briller comme un sou neuf

Rénovation en vue pour les étangs de Moulin Neuf. La Fondation Christoph Merian (CMS), propriétaire des lieux, souhaite rénover deux des trois étangs situés sur la commune de Pleigne. La fondation philantropique bâloise possède également le domaine du Löwenburg. L’objectif du projet est la préservation de l’état naturel et l’équilibre entre les différents éléments. Le rapport technique du projet de construction nous apprend que les deux étangs concernés changeront d’affectation. Ils ne contiendront plus de poissons et seront « améliorés écologiquement ». Le projet prévoit de couper leur alimentation en eau. Ils seront alimentés exclusivement par les eaux météoriques et étanchéifiés artificiellement. Le plus grand des deux étangs sera équipé de deux dispositifs de vidange afin de pouvoir régler le niveau d’eau. Enfin, les alentours des deux plans d’eau seront revégétalisées pour diversifier les habitats.

Le troisième étang gardera sa vocation piscicole et sera loué. Le canal d’alimentation sera réhabilité par endroits. Le projet est en dépôt public jusqu’au 8 novembre. /tna