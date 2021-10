La complexité du certificat au travail

Depuis le 11 octobre, les tests sont payants pour les personnes qui n’ont pas de symptômes du Covid. Cette nouvelle donne impose une réflexion parfois différente, notamment dans le cadre professionnel. Sachant qu’en Suisse, la vaccination n’est pas obligatoire et le certificat Covid ne peut pas empêcher les employés de travailler, il convient de constater que tout n’est pas simple à comprendre. C’est parfois complexe, flou. RFJ tente de vous expliquer les cas pratiques les plus fréquents.





Peut-on entrer sans certificat Covid dans un endroit qui l’exige, si c’est pour y travailler ?

Oui. Le Service de l’économie et de l’emploi du canton du Jura (SEE) est formel, et s’appuie sur une directive du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) qui affirme sur son site Internet que « seuls les travailleurs peuvent ne pas devoir présenter un certificat dans les endroits où il est obligatoire ». Concrètement, cela signifie que la sommelière d’un restaurant peut y travailler sans certificat. Pareil pour l’électricien qui va changer une ampoule dans ce même restaurant. Pareil pour le livreur de fût de bière. Cette situation est aussi valable pour l’employé d’un musée, d’un lieu de loisirs, etc. Attention toutefois, si vous n’avez pas le certificat, vous devez être masqué et respecter les mesures de protection sanitaire.





Peut-on accéder à un événement sans certificat Covid, si c’est pour y travailler ?

Là encore, la réponse des autorités est : oui. C’est exactement le même schéma que la question précédente. Par exemple, vous travaillez dans le cadre d’un concert, d’un match, d’une conférence où le certificat est demandé, alors vous n’êtes pas obligé de l’avoir, mais devez porter le masque et respecter les mesures sanitaires. Ceci est valable pour les personnes au bénéfice d’un contrat de travail. Un bénévole devra pouvoir présenter un certificat.





Et si l’organisateur exige un certificat Covid ?

Pour les employés externes, l’employeur et l’organisateur doivent décider ensemble des mesures de protection appropriées. Si l’organisateur décide de n’accepter que des employés disposant d’un certificat, il en a le droit. Mais dans tous les cas, les lieux soumis à certificat ne seront pas amendés s’ils permettent à des employés de venir y faire leur travail.





Le certificat Covid est obtenu parce qu’on est vacciné, guéri ou testé. Qui paie les tests réalisés dans un cadre professionnel ?

L’employeur. Un employé ne doit pas payer un test réalisé pour des raisons professionnelles. Mais à la lecture des cas pratiques expliqués ci-dessus, dans l’absolu, les employés sans certificat ne devraient pas devoir faire un test pour une raison professionnelle sauf dans des cas particuliers. Les milieux à risque par exemple, surtout les lieux de santé, mais aussi l’aviation puisqu’on se souvient du débat autour de l’obligation vaccinale pour les employés de Swiss. En fait, des domaines bien spécifiques. /clo