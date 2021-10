« Un acte de mémoire » sur la Shoah à Delémont

Se plonger dans l’horreur concentrationnaire à travers le destin de deux femmes. C’est ce que proposent deux expositions à voir au Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont dès le 23 octobre, un spectacle au Forum St-Georges et un parcours en ville. Le tout s’intitule « Des voix dans la tourmente » et traite de la Shoah, l’extermination des Juifs. Le projet est parti notamment du travail d’anciens élèves du Collège de Delémont qui ont retracé la vie de Jeanne Haas-Ulmann, une Juive née à Delémont et assassinée à Auschwitz en 1944. Une rue sera d’ailleurs baptisée à son nom le 28 octobre, près du futur bâtiment de la Poste. Deux des élèves, Aymeline Baillif et Isabella Andres, racontent ce que ce travail leur a apporté :