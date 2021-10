Un hôtel 4 étoiles à Delémont

Du haut de gamme aux fondations jurassiennes

Le projet veut garder les pieds sur terre et devenir une vitrine. « On se positionne sur quelque chose de relativement simple. On aura du petit-déjeuner, un bar destiné à la clientèle 4 étoiles et une salle wellness avec un sauna et un espace de détente », explique Robin Chételat. En ce qui concerne la restauration, les lieux de fitness et de conférence, « on va se contenter de faire des collaborations et de mettre en valeur ce qui se fait déjà dans la région et à Delémont », ajoute-t-il.



Le responsable du projet souhaite aussi faire de l’hôtel une vitrine du savoir-faire jurassien. Le design de l’établissement s’inspirera notamment du patrimoine industriel du canton. Des œuvres d’artistes jurassiens seront aussi accrochées dans les chambres, via un partenariat avec Visarte Jura. Et puis une paroi confectionnée en collaboration avec l’Ecole des métiers techniques prendra place à l’intérieur de l’établissement pour « mettre en valeur le savoir-faire horloger ».

Le nouvel hôtel 4 étoiles n’a pas encore de nom. Il devrait permettre la création de huit emplois à plein temps. /nmy