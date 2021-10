Les chiffres de la criminalité en septembre dans le Jura

La police jurassienne invite également la population à faire preuve d’une attention particulière à l’occasion de la fête d’Halloween. En effet, les plus jeunes vont sillonner les rues le 31 octobre prochain et cela peut engendrer des situations à risque. Les principaux conseils de la police jurassienne pour passer une soirée d'Halloween réussie : privilégier des déguisements visibles pour les automobilistes, se déplacer en groupe d'au minimum trois enfants ou encore, pour les usagers de la route, adopter une conduite adaptée et attentive dans les villages. /comm-cer