Une affaire d’escroquerie lui coûte 3 ans et demi de prison et plus de 2,5 millions

Au terme d’un procès de plusieurs jours exceptionnellement délocalisé à Courgenay, le Tribunal pénal jurassien a rendu son jugement par écrit dans une vaste et complexe affaire d’escroquerie. Un ancien patron d’une entreprise active dans l’horlogerie à Bassecourt a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme et devra payer par ailleurs, solidairement avec un autre prévenu auquel il était associé, plus de 2,5 millions de francs aux clients et autres établissements bancaires lésés. Il a été reconnu coupable, notamment, d’escroquerie, d’abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, de vol et de faux dans les titres. Son associé écope, lui, de 14 mois de prison avec sursis. Des peines légèrement inférieures aux requisitions du Ministère public.



Les deux hommes étaient notamment accusés d’avoir perçu des acomptes de plusieurs millions de francs pour des prestations non-abouties ou non-réalisées, acomptes que leur société réinvestissait parfois à sa guise. Ils auraient aussi vendu des machines dont leur société n’avait pas la propriété. Concernant le troisième prévenu, condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis, il a été libéré de la prévention d’escroquerie et seule une infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière a été retenue. /comm-jpi