Des contes et des chiffres

Bilan réjouissant pour la 13e édition de Conte et compagnies. Le festival transfrontalier s’est déroulé du 14 septembre au 8 octobre. Au moment de dresser le bilan, les organisatrices se réjouissent que tous les spectacles aient pu avoir lieu malgré la situation sanitaire complexe. L’introduction du certificat Covid s’est décidée quelques jours avant le lancement de cette nouvelle édition. La manifestation dédiée aux arts du récit proposait 33 représentations de 24 spectacles dans le canton du Jura et le Jura bernois, ainsi qu’un atelier de médiation pour enfants au musée Jurassica. Selon le communiqué de presse, l’intérêt du public, des partenaires et des artistes semblent intacts d’après les retours enthousiastes recueillis durant ces trois semaines.

Malgré la satisfaction de tous les acteurs de Conte et compagnies, les organisatrices sont en quête active de solutions quant à la survie des deux festivals transfrontaliers, que sont Conte et compagnies et le Mois du film documentaire. Le sort de ces deux événements devrait se jouer ces prochains mois. /comm-ncp