La canne blanche, cet outil d’alerte

Expérimenter pour mieux comprendre

A l’occasion de la journée de la canne blanche ce vendredi, la section jurassienne de la Fédération suisse des personnes aveugles et malvoyantes a mis sur place deux heures de sensibilisation. Passantes et passants pourront faire l’expérience de traverser la route avec la vue partiellement ou complètement cachée entre 14h et 16h à la Rue de la Molière, à Delémont. /mle