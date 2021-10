Les montres de luxes résistent aux vagues

Pour répondre à cette nouvelle demande, plusieurs marques horlogères intensifient leur présence directement sur le terrain chinois.

Avec le marché d’occasion qui prend de l’ampleur, les montres de luxe peuvent intéresser un public plus large qu’auparavant. Deux-tiers des entreprises estiment que ce marché a un impact positif sur leurs affaires. Si à première vue on ne voit pas quels sont les bénéfices pour les marques haut de gamme d’avoir un marché de seconde-main, ils existent bel et bien. Pour Jules Boudrand, ce marché permet de voir comment la valeur des montres est perçue, ce qui impacte aussi les ventes de modèles neufs. Les marques qui se vendent bien d’occasion se vendent aussi bien neuves et vice-versa.