La magie de Noël opérera à nouveau à Moutier. Annulé en 2020, le marché de Noël sera organisé sur la place du collège les 10 et 11 décembre prochains, indiquent les commerçants et artisans prévôtois (CAP). Quelque quarante cabanes ont déjà été réservées. Le traditionnel sapin sera décoré sur la place et les écoles primaires de Moutier et du Cornet chanteront durant les deux jours. Des repas chauds seront proposés par les sociétés pour remplacer la fondue habituelle. /comm-cer