Le retour sur les planches des patoisans

Les patoisans d’Ajoie et du Clos du Doubs remontent sur scène. Leur nouveau spectacle se tient dès ce vendredi soir à Charmoille. Il sera présenté à sept reprises (15, 17, 18, 20, 22, 23 et 24 octobre dans le village ajoulot). Cette année, la troupe est formée en grande partie de nouveaux acteurs. Forte d’une dizaine de membres, elle s’en trouve ainsi rajeunie. Pour différentes raisons, les habituels acteurs de la troupe ont renoncé, selon Michel Stauffer, président de l’Amicale des patoisans d’Ajoie et du Clos du Doubs. Ce dernier se veut toutefois rassurant : ils reviendront !







Faire vivre le patois

Ce rendez-vous doit permettre de cultiver la tradition du patois dans le Jura, selon Michel Stauffer. Ce dernier estime qu’il faut encourager l’apprentissage de cette langue dans les écoles. Il affirme d’ailleurs que le Service jurassien de l’enseignement y est globalement favorable. /mle