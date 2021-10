Un nouveau centre de dépistage Covid à Delémont

Le canton du Jura se prépare à une éventuelle hausse des demandes de tests Covid de la part de personnes symptomatiques. L’Hôpital du Jura va ouvrir lundi, en partenariat avec l’Etat, un nouveau centre de dépistage en vieille ville de Delémont. L’endroit se situera à la rue de l’Hôpital 52, dans les locaux dits « des Bergeronnettes ». Il accueillera uniquement des personnes qui présentent des symptômes du coronavirus pour effectuer un test antigénique ou un test PCR.

Pour des questions logistiques, il ne sera pas possible de se faire tester sans rendez-vous, mais en appelant au préalable le 032 421 57 00, de 9h à 11h45 et de 12h30 à 17h45. Le centre sera ouvert en semaine de 16h à 20h et le samedi de 8h à 12h. Il restera fermé le dimanche et les jours fériés.

Cette nouvelle organisation doit permettre d’améliorer le flux de patients au centre de dépistage cantonal et de mieux séparer les personnes symptomatiques des personnes sans symptômes. L’Etat rappelle qu’il est indispensable de se faire tester dans les meilleurs délais en cas de toux et/ou de fièvre. /comm-alr