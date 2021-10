La chanson française et la question jurassienne à l’honneur

Les amoureux de la culture et de la politique savent quoi faire de leur samedi soir. Le CEH, le Cercle d’études historiques, organise ce samedi une soirée d’étude autour de « la chanson française dans l’espace jurassien », à la FARB, à Delémont. Plusieurs conférences sont prévues, à base de question jurassienne, de théâtre, de musique et de lutte séparatiste. Des thèmes intrinsèquement liés, selon Elena Angiolini, membre du CEH et intervenante lors de cette soirée : « La culture, et particulièrement la chanson et la poésie, ont été des vecteurs d’émancipation pour le peuple jurassien. C’est pour ça que culture et histoire jurassienne sont toujours liées. »





Conférences et concert

Au programme de cette soirée, une exposition de Jérôme Gogniat, qui proposera aussi une conférence intitulée : « Une exception jurassienne en matière culturelle ? Développement et affirmation d’un discours identitaire dans la seconde moitié du XXe siècle. »

Deux autres conférences sont prévues : Luc Vallat parlera d’Alexandre Pertuis et de la chanson jurassienne pendant les luttes séparatistes. Elena Angiolini invite quant à elle à discuter du concert de Pauline Julien à la Fête du peuple 1973. La soirée sera ponctuée par un concert des Jumeaux. /cto