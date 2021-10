La mélodie du bonheur au camp musique

Un îlot de musique et de bonne humeur : une trentaine de jeunes se sont retrouvés durant cette première semaine de vacances d'automne au Centre St-François à Delémont. Un nouveau lieu pour ce camp musique, qui se déroulait d'habitude à Sornetan. Venus du Jura, du Jura bernois et de Bienne, les enfants et adolescents ont passé plusieurs jours à jouer, improviser et écrire des pièces musicales. Cette année, la Coordination Jeune public, qui s'occupe du camp, a préféré le programmer en automne plutôt qu'en été, pour respecter les mesures Covid. D’ailleurs, tous les participants, quel que soit leur âge, se sont fait tester au coronavirus. La semaine a donc pu se dérouler sous les meilleurs auspices, découvrez notre reportage.