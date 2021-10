Belle édition pour la Route de la Tête de Moine

La Route de la Tête de Moine a été un franc succès. La 14e édition de la manifestation équestre a eu lieu samedi et a réuni 14 équipes à Saignelégier, sur la place de la Halle cantine. Plusieurs épreuves ont été disputées, notamment du changement rapide d’attelage, de la traction ou encore du débardage. Cette manifestation a pour but de démontrer la polyvalence du cheval franches-montagnes : sa rapidité, sa force ou encore son sang-froid.

C'est le Team Junior qui a remporté cette édition, avec 6878 points. Il est suivi par la bande à Roucky et par les Jeunes du Peuch', en 2e et 3e position.





Une manifestation presque comme d’habitude

Il n’y a pas eu de changement pour les participants dans le déroulement de cette édition, par rapport aux autres années. Toutefois, l’intérieur de la Halle cantine n’était pas accessible afin d’appliquer les conditions sanitaires liées au Covid-19.

A savoir que l’événement est organisée par les syndicats d’élevage chevalin de Bellelay, des Franches-Montagnes, du Haut-Plateau Montagnard et de Tramelan-Erguël. /cto