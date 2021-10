Fracas d’armures et d’épées à Colombier

Le combat sportif à la sauce médiévale a un nom : le béhourd. La discipline a débarqué en force dans notre région ce samedi. Un tournoi s’est déroulé à Colombier, réunissant 180 athlètes, répartis dans dix-huit équipes suisses et étrangères. Au bout d’une journée entière de combats, le club Aquila Sequania, de Franche-Comté, est monté sur la plus haute marche du podium, suivi des Monégasques Grimaldi Milities et des Parisiens Martel. L’équipe suisse Team Helvetia a conclu sa participation avec un honorable 8e rang. Du côté des femmes, les Françaises Iris Diae, les Tchèques Prague Vixxens et les Anglaises Sword of Cygnus se sont classées dans cet ordre-là. L’équipe suisse Helvete ferme la marche avec sa 4e place.