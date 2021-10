Le cinéma La Grange fête 40 automnes

Si La Grange a son public, la crise du coronavirus a tout de même un peu affaibli la santé du cinéma delémontain. « Et puisque tout le monde est équipé en TV, natel, etc, le chacun pour soi prime... Il faut se battre pour ramener du public », ajoute Suzanne Maitre. La journée de dimanche a donc pour but de rappeler aux spectateurs l'existence du cinéma La Grange en plein coeur de la Vieille Ville. /cto