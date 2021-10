Des robots à l’administration communale de Courgenay

Bob a pris ses quartiers dans les ordinateurs de l’administration communale de Courgenay. Bob est un programme informatique robotisé qui est en test depuis plus d’une semaine. Cet assistant virtuel, créé par la société bruntrutaine Digital Solutions avec la technologie de UiPath, intervient dans la commune ajoulote. En tant que pionnière en Suisse, elle a confié à ce robot le traitement de données fiscales et du contrôle des habitants. Ces tâches avec peu de valeur ajoutée, selon son maire Didier Jolissaint, suivent un processus récurrent qui est donc effectué par le robot. Bob est capable d’apprendre, de mémoriser des processus et de prendre des décisions par lui-même. Pendant ce temps, le collaborateur peut mettre son énergie dans des missions plus intéressantes. Didier Jolissaint est convaincu de la pertinence de cette technologie et affirme qu’elle n’a pas pour but de supprimer des postes.