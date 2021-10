Deux projets récompensés par le Prix jeunesse Jura

Plusieurs jeunes ont été distingués lors de la finale du Prix jeunesse Jura. L’événement s’est tenu samedi soir à Delémont. Prévu en novembre 2020, il avait dû être reporté en raison de la pandémie. Dans le cadre de cette dixième édition, le jury a récompensé le projet « Près de tes paupières » qui consiste en la conception et la réalisation d’une exposition en mots et en images dans l’espace public jurassien afin de créer un dialogue entre la population, l’art et l’espace urbain. La démarche était portée par Maeva Rubli, Anisa Roomieh Alreafei et Hanna Schiesser. Ces dernières ont reçu un prix doté de 5'000 francs.

Le public a, quant à lui, récompensé le projet « Convoi 77 » d’une classe de 11e année de la volée 2020-2021 du Collège de Delémont qui a retracé et mis en lumière la vie de Jeanne Haas, originaire de Delémont et déportée à Auschwitz. Durant cette finale, quatre projets ont été présentés au total, mais seuls deux pouvaient recevoir une distinction.

Ayant pour but d’encourager les projets des jeunes Jurassiennes et Jurassiens et de leur donner une visibilité, le Prix jeunesse Jura sera reconduit l’an prochain. Les dossiers de candidature peuvent d’ores et déjà être adressés à la déléguée à la jeunesse. Le règlement figure sur le site internet du canton. /comm-alr