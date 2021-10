Le certificat Covid finalement pas imposé à la HEP-BEJUNE

Parmi les quelques étudiants interrogés, tous défendent la liberté de leurs collègues non-détenteurs du pass d’accéder librement aux cours et sont satisfaits de la solution adoptée. D’autres grimacent, comme Emy qui s’est faite vacciner uniquement « pour ses études » bien qu’opposée à la vaccination. « Toutes les personnes qui voulaient poursuivre leurs études se sont déjà faites vacciner ces dernières semaines. Dire maintenant que ce n’est plus obligatoire, je vois ça comme une manière de dire : on n’a forcé personne. Alors que le mal, entre guillemets, est déjà fait », expose cette étudiante qui avoue qu’elle n’aurait pas cédé au vaccin si elle avait su, in fine, que le certificat Covid ne serait pas obligatoire.





Le pass imposé en cas d'aggravation de la situation



Reste que la décision n’est pas gravée dans le marbre. « Si la situation s’aggrave, ou que le port du masque n’est pas respecté, le rectorat prendra la décision d’imposer le pass Covid sans préavis et sans payer les tests », prévient le recteur Maxime Zuber. Certaines activités spécifiques, ne relevant pas de la formation en tant que telle, restent en revanche soumises à la détention d’un certificat. Le dispositif de vaccination mis en place sur les sites d’études continuera d’être assuré pour les étudiants en attente de leur seconde dose. /jpi