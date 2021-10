Le raisin a su encaisser les coups

On s’agenouille, on rampe, on coupe, on cueille : les vendanges battent leur plein dans région. Elles arrivent au terme d’une année éprouvante pour les vignerons. La météo n’a de loin pas été l’alliée des producteurs en 2021 mais les raisins qui ont survécu ont du caractère. Nicolas Meusy s’est rendu à Moutier, dans des vignes prévôtoises, pour faire un état des lieux avec le producteur Aurèle Morf :