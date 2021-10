Porrentruy se plonge dans le noir

Porrentruy va éteindre ses lumières le temps d’une semaine. La Municipalité propose aux habitants d’échanger et de se promener dans les rues pour s’imprégner un peu mieux de l’atmosphère nocturne ce lundi de 20h à 21 heures. Au total, une douzaine de secteurs seront plongés dans le noir. Toute la semaine, les quartiers résidentiels et les zones artisanales verront également leurs lampadaires s’éteindre de 23h à 5 heures. Pour être précis, 472 candélabres n’illumineront plus les rues de la cité bruntrutaine. Une économie de 50'000 Watts, équivalent à 465 francs est attendue. Pour la Municipalité, l’essentiel n’est pas de faire des économies de bout de chandelle, mais de faire un effort pour la biodiversité des insectes nocturnes et de limiter les troubles du sommeil chez l’être humain, tout en respectant les craintes liées à la nuit et au sentiment de sécurité des habitants. Après cette expérience, un sondage sera transmis aux Bruntrutains pour connaître leur ressenti.

A noter que les routes cantonales ne seront pas concernées par cette extinction nocturne. La municipalité de Porrentruy et son distributeur énergétique BKW donnent rendez-vous à la population ce soir à 19h30 devant l’Hôtel des Halles. /ncp