Quand la culture vient à nous…

C’est une proposition artistique pas comme les autres qui fait escale dans le Jura. Le spectacle « Ni Brel, ni Barbara » sera présenté ce lundi à Courrendlin, mardi à Saignelégier et vendredi à Boncourt. Ce sont deux artistes suisses, Laurent Brunetti et Mario Pacchioli, qui présentent ce théâtre musical. Pendant plus d’un mois, ils arpentent la Suisse romande à bord d’un truck de 40 tonnes aménagé en salle de spectacle pour 90 personnes.





Le Covid comme source d’inspiration

C’est pendant le confinement que les deux artistes ont lancé ce projet. Le Vaudois Laurent Brunetti et le Grison Mario Pacchioli ont ainsi voulu partir à la rencontre de leur public, sans la contrainte des réservations de salles. Ils ont pris le soin de se produire dans des endroits habituellement moins fréquentés de Suisse romande. Vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec ce spectacle ici. /mle