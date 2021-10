Delémont autorise les terrasses en hiver, sans chauffage

« On a pensé à la branche qui est fortement touchée actuellement donc on essaie de donner une toute petite bouffée d’oxygène bien qu’elle soit maigre. Et en limitant l’ouverture des terrasses à 22h, on permet une tranquillité du voisinage à partir de cette heure-là », explique le maire. Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour Davina qui gère un café-restaurant près de la gare. « On a effectivement beaucoup moins de monde avec le pass Covid donc les gens restent justement dehors, quand il fait beau et bon on a du monde. Donc prolonger les terrasses, c’est pas mal... mais le problème est qu’il fait quand même froid », relève Davina alors que la Ville de Delémont n’autorise pas l’utilisation de chauffages extérieurs. Et c’est bien ce qui embête Sadia, restauratrice en vieille ville. « Le bémol, c’est l’interdiction de mettre un chauffage, même du chauffage vert ou à pellets. Alors qu’à Porrentruy, Bassecourt, ils ont le droit et pas nous », regrette la gérante.