Un marché pour mettre en lumière l’agritourisme et le terroir

Les agriculteurs qui proposent des prestations touristiques se réunissent pour mieux se faire connaitre. Le 1er marché de l’agritourisme et du terroir interjurassien aura lieu du 29 au 31 octobre sur le site Ô Vergers d’Ajoie, à Porrentruy. Ce genre d’événement est une première dans la région. L’idée est née dans le cadre du projet de développement régional Marguerite, qui est soutenu financièrement par la Confédération et les cantons de Berne et du Jura. Avec cette manifestation, les associations BeJu Tourisme rural, Les chemins du bio et Marguerite entendent fédérer les différents acteurs de la branche autour d’un projet commun.

Concrètement, une dizaine de prestataires du Jura et du Jura bernois présenteront au public leurs offres de séjour, d’activités et leurs produits, lors d’un marché extérieur installé devant le site touristique bruntrutain. L’événement sera accessible sans certificat Covid. Il se déroulera en parallèle d’une grande exposition de quelque 800 courges, des cucurbitacées peintes et mises en scène par Sylvie Fleury. Diverses animations sont aussi au programme telles que des balades en chars attelés ou la présence d’animaux sur le site.