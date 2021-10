L’Association Mel officiellement lancée

Une nouvelle association pour lutter contre les féminicides. L’Association Mel est opérationnelle dès ce mercredi dans le Jura. Géraldine Marquis, la sœur de Mélanie qui avait été tuée par son mari en octobre 2019 à Courfaivre, avait annoncé à RFJ en avril dernier sa volonté de « protéger les femmes victimes de violences ». L’association, dont Géraldine Marquis prend la présidence, veut « répondre à une lacune sans empiéter sur le travail de la police et de la justice », explique Géraldine Marquis qui s’est associée à une entreprise de sécurité privée et une psychologue spécialisée dans les thérapies de couple.





Protection au domicile

Concrètement, un dispositif de sécurité doit protéger les femmes en danger à leur domicile. « Un système d’alarme sera posé sur les portes et les fenêtres. En cas d’intrusion, le voisinage sera alors alerté par une alarme sonore. Une télécommande sera aussi mise à disposition pour prévenir, en cas de danger, une agence de sécurité privée qui pourra alors intervenir », explique Géraldine Marquis. Un appel aux dons est également lancé pour proposer des « appartements sécurisés et cachés et, à terme, une hotline ». Une journée de lancement se tiendra le 20 novembre à l’usine Condor à Courfaivre. /mmi