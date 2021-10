Rendre le patrimoine visible et lisible à Boncourt

Boncourt met en avant son histoire et son patrimoine. La commune ajoulote a présenté ce mercredi trois nouveaux sentiers didactiques pédestres. Une quarantaine de tables de lectures composées de récits, de photos d’archives et d’éléments interactifs sont installées sur 6 km. Une nouvelle activité qui complète l’offre existante selon Lionel Maître, maire de Boncourt. « Il y avait une volonté de la population de relater le passé industriel, médiéval ou pendant la deuxième Guerre mondiale », explique Lionel Maître. « On l’a fait pour les habitants de la commune mais on peut attirer un tourisme alémanique et les écoles », précise-t-il.