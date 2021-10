Des sentiers à modifier pour la sécurité des promeneurs

Il faut mieux protéger les agriculteurs et les randonneurs sur les chemins pédestres du canton du Jura. C’est la volonté du député UDC Alain Koller. L’élu de Bourrignon a déposé une motion en ce sens au Parlement. Le texte demande au Gouvernement d’étudier et de modifier certains parcours de chemins pédestres. Le but : éviter, au maximum, de traverser les prés et les pâturages. Alain Koller appuie sa motion sur la problématique des attaques de vaches mères qui s’en prennent parfois aux randonneurs pour protéger leurs veaux. L’élu UDC considère qu’une attaque est déjà une attaque de trop, tout en reconnaissant que plusieurs moyens sont à disposition des promeneurs pour éviter de tels accidents.

L’agriculteur, de son côté, dispose, d’une assurance responsabilité qui prend en charge les dommages corporels causés à un promeneur en cas d’attaque. Pour Alain Koller, ce n’est toutefois pas suffisant et aucun secours n’est prévu pour le paysan qui doit faire face à la peur d’un nouvel accident. L’élu UDC estime donc qu’il faut aller plus loin que la pose de panneaux au bord des pâturages ou encore de barrières. Alain Koller souhaite ainsi un changement de parcours de certains sentiers pédestres. /comm-fco