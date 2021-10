Grave accident entre Tavannes et Tramelan

La route cantonale entre Tavannes et Tramelan a été le théâtre d'un grave accident jeudi matin. Pour une raison encore indéterminée, un véhicule a terminé sa course sur le côté à la hauteur du passage à niveau de la ligne CJ, a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué. Il aurait heurté un poteau sur la droite de la chaussée. La voiture a ensuite été projetée sur son flanc et s’est finalement immobilisée au milieu du passage, sur les voies ferrées.

Le conducteur, grièvement blessé, a été extrait du véhicule et secouru par d'autres automobilistes sur place. Une équipe d'ambulanciers l'a ensuite pris en charge. L'homme a enfin été transporté par la Rega à l'hôpital dans un état critique.





Trafic longuement perturbé

Les sapeurs-pompiers de La Birse ont également été engagés sur l’intervention, a ajouté la police. Elle s'est chargée de mettre en place une déviation depuis Tramelan. Le trafic ferroviaire des CJ a quant à lui été interrompu. Une enquête pour éclaircir les causes et les circonstances de cet accident est en cours. /comm-oza