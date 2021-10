Le succès d’Oesch’s die Dritten s’exporte en Suisse romande

Une famille qui bouge

C’est le grand-père de la famille Oesch qui a lancé le groupe. La petite-fille, Mélanie, et ses frères, notamment, cultivent aujourd’hui le succès. Oesch’s die Dritten, c’est sept disques d’or, deux de platine et un double-platine depuis ses débuts il y a une vingtaine d’années. C’est aussi plus de 50 millions de vue sur Youtube, un succès que Mélanie Oesch n’avait pas vu venir : « Pour nous, c’est toujours une surprise, ça n’a jamais été notre plan de faire de la musique comme ça », sourit-elle. Elle indique que son groupe travaille aussi avec différentes influences et mélange la tradition via le yodel et des aspects davantage modernes. Sa bonne humeur communicative sait souvent rassembler les foules… et les faire chanter et danser, surtout dans le Jura ! /mle