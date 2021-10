Un rallye pour la bonne cause

Deux aventurières jurassiennes vont s’enfoncer dans le sable pour la bonne cause. Mireille Migliore et Valérie Adatte participent dès dimanche au Rallye Bretz’elles des Sables. Il s’agit d’une épreuve 100% féminine qui réunit dix équipages et qui se déroule durant deux semaines dans le désert tunisien. Les participantes devront parcourir près de 2'000 kilomètres, mais les différentes étapes du périple ne seront pas chronométrées. Au-delà du dépassement de soi, ce rallye a pour vocation l’entraide humanitaire et la rencontre avec la population locale. L’équipage jurassien représentera l’association « Surdigaz’elles » en sensibilisant face à la surdité et à la malentendance. Les deux aventurières de la région distribueront, notamment, des masques dans des écoles et différents centres. Elles ont également réuni divers biens dans le Jura qu’elles pourront apporter dans les populations du désert tunisien. /mle