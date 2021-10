Démission en bloc au Conseil communal de Montfaucon

Montfaucon perd à nouveau une partie de son exécutif. Les conseillers communaux Pierrette Aubry, Mélina Brulhart, Daniel Erard et Loïc Sprunger annoncent ce vendredi leur démission avec effet immédiat. Ces départs surviennent quelques jours seulement après la prise de fonction du nouveau maire, Albert Gonin. « Même si le Conseil communal est aujourd’hui au complet, nous n’avons plus la force et l’énergie nécessaire pour terminer notre mandat », précisent les démissionnaires dans un tout-ménage distribué aux habitants du village franc-montagnard.

Les désormais ex-conseillers communaux évoquent les tensions qui minent la localité depuis plus d’un an et qui avait déjà entrainé la démission de l’ancien maire, Vincent Hennin, et de deux autres membres de l’exécutif. Le tout-ménage point du doigt un groupe de citoyens. « Ils nous ont traités de menteurs, d’incapables et de malhonnêtes. Ils nous ont envoyé des courriers insultants et humiliants ». Les démissionnaires estiment « impossible de travailler avec des personnes qui nous ont tirés dans les jambes et qui se présentent en sauveurs ».

Selon Daniel Erard, l’arrivée du nouveau maire ne permet pas d’apaiser les tensions et de repartir sur de nouvelles bases. « Lors de la première séance du nouveau Conseil communal, il a été clairement dit que nous avions fait tout faux », a-t-il souligné à RFJ.