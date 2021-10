Une rentrée encore marquée par le Covid-19

La rentrée scolaire d’automne se déroulera toujours sous le signe du coronavirus. Les élèves reprendront les cours lundi après deux semaines de vacances. Le canton du Jura a défini une stratégie du moins pour la première semaine de reprise. La suite doit encore être déterminée. Les tests salivaires vont se poursuivre dans les écoles des niveaux obligatoires et post-obligatoires lors de la première semaine de rentrée. Selon Clément Schaffter, chef de la formation professionnelle et générale, la mesure permettra de voir s’il existe un effet retour de vacances et si les mouvements durant la quinzaine ont favorisé ou non la propagation du virus. Le dispositif empêche également les quarantaines.

Le canton du Jura attendait ou attend deux échéances pour définir la suite. La première avait lieu ce vendredi, au niveau fédéral, avec une réunion de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’Instruction publique. La CDIP s’est contentée de maintenir les règles en vigueur, soit les mesures de distance et d’hygiène.

La seconde échéance est prévue lundi, au niveau cantonal cette fois-ci avec une séance des services jurassiens de l’enseignement, du post-obligatoire et de la santé publique. Objectifs : faire le point et définir la suite du dispositif à appliquer à partir de la deuxième semaine de cours. /fco