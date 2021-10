Le futur se prépare au PIRE

Pour cette exposition, le collectif Plonk & Replonk est accompagné de dessinateurs et dessinatrices de presse. « L'idée était d'éviter de faire une exposition de Plonk, par Plonk et qui présente le travail de Plonk, explique Jacques Froidevaux. Il y a des dessinateurs connus, d'autres moins. Cela ouvre aussi l'exposition de manière géographique et élargis les points de vue. D'ailleurs, c'est un peu parti dans tous les sens » s'amuse l'artiste.

L'exposition « Le monde d’après » de Plonk et Replonk est visible jusqu’au 22 avril au Musée du Pire à Porrentruy. /tna