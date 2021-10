Moutier : un garage en proie aux flammes

Un garage a pris feu à la rue de la Condemine à Moutier vers 15h30 samedi après-midi. Selon nos informations, la voiture qui se trouvait à l’intérieur a été complètement carbonisée. Les sapeurs-pompiers du Centre de Renfort, d'Intervention et de Secours de Moutier (CRISM) engagés sur place assurent qu’aucune victime n’est à déplorer. Le sinistre n’a fait que des dégâts matériels et n’a touché aucune habitation. La rue de la Condemine a dû être fermée à la circulation le temps de l’intervention. Les causes de l’incendie ne sont pour l’heure pas connues. /ddc