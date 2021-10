Plongée dans les fonds marins avec Lara Paratte

Une plongée dans les mystères des fonds marins. L’artiste jurassienne Lara Paratte expose depuis vendredi à la galerie ARTsenal à Delémont. Ses travaux portent sur les fonds marins et la vie que l’on peut y rencontrer. « J’ai souhaité jouer sur l’ambiguïté qu’il y a entre l’exploration des fonds marins et leurs richesses avec leur exploitation, parfois violente » explique l’artiste. Il s’agit de la première exposition personnelle de Lara Paratte, formée à Sierre puis à la haute école d’art à Bâle. L'une des oeuvres que les visiteurs pourront découvrir s'étale sur toute une paroi de la galerie et se divise en trente illustrations, inspirées des ouvrages scientifiques du 16e siècle, comme nous l'explique Lara Paratte :