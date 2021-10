Une page se tourne pour l'Ensemble de cuivres jurassien

Blaise Héritier rend sa baguette de directeur de l'Ensemble de cuivres jurassien. Après 28 années, 35 concours et plus de 250 concerts, le jurassien quittera son poste de directeur en avril 2022, selon un communiqué de l'ECJ publié dimanche après-midi. Le départ de Blaise Héritier coïncidera avec le début de la nouvelle saison et la préparation du prochain concert annuel, explique l'ECJ qui indique que la sélection du nouveau directeur sera lancée prochainement, selon une procédure à préciser. /comm-tna