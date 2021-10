La traversée de Courroux à mi-parcours

On a sifflé la mi-temps à Courroux. Les travaux liés à la traversée du village sont à mi-chemin. Le tronçon entre le pont de la Birse et l’administration communale a ainsi fait peau neuve. Le chantier se poursuivra dès le début de l’année prochaine et concernera l’infrastructure routière entre l’administration communale et la sortie de la localité en direction de Vicques. La clôture des travaux est prévue fin 2022. Le point avec le maire de Courroux Philippe Membrez :