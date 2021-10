Une extinction des feux concluante à Porrentruy

La ville de Porrentruy était partiellement plongée dans le noir la semaine passée. La Municipalité a mené un test et éteint l’éclairage public d’une dizaine de secteurs entre 23h et 5h du matin. La cité bruntrutaine a tiré la prise de quelque 456 candélabres des quartiers résidentiels et des zones artisanales. La Municipalité tire un bilan positif de l’expérience. La police municipale n’a reçu aucun appel en lien avec cette question. La baisse de la consommation énergétique a, par ailleurs, pu être clairement mesurée. Selon Chantal Gerber, conseillère municipale en charge de l’éclairage public, le test a permis d’économiser un peu plus de 2'000 kWh, soit environ 450 francs.

Lundi, la vieille ville a également été complètement éteinte de 20h à 21h afin de lancer l’opération et de permettre à la population de s’imprégner de l’atmosphère nocturne. Toutes ces démarches ont permis de tirer plusieurs conclusions pour l’avenir. Chantal Gerber précise qu’à certains endroits, tels que la vieille ville, il ne sera pas possible d’éteindre l’éclairage puisque des activités nocturnes s’y déroulent. Dans les autres secteurs plus périphériques, une extinction peut être envisagée, mais il s’agit notamment de réfléchir aux heures les plus adéquates. Des réflexions pourraient aussi être menées concernant les enseignes lumineuses, selon la conseillère municipale.

Un sondage sera lancé pour récolter l’avis de la population et tirer un bilan plus complet de l’expérience. /alr