À quoi ressembleront les forêts de demain ?

Le Jura aura-t-il un jour les forêts de Lyon ou d’Avignon ? Pour tenter de répondre à cette question, la Confédération, l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) et l’Office de l’environnement jurassien plantent cette semaine plus de 850 arbres dans les environs de Chevenez. Il s’agit d’essences locales, comme le sapin ou l’érable sycomore, à quoi s’ajoutent des espèces du sud, dont on pense qu’elles pourraient s’adapter à la région, comme le cèdre de l’atlas.

À terme, ce sont 57 stations qui seront installées dans toute la Suisse, afin d’étudier la croissance des arbres sur des sols différents, en plaine comme en altitude.