La Foire à la courge de retour à Delémont

Le traditionnel évènement automnal de la Ville de Delémont aura lieu ce samedi en Vieille Ville, en même temps que le marché. Un concours de creusage et de décoration de courge sera mis en place devant le Mini-Marché. Les participants pourront amener leurs plus belles créations jusqu’à 11h30 et les trois plus surprenantes, originales et réussies gagneront divers lots. Une soupe à la courge pourra être dégustée en clôture de de concours. /comm-cer