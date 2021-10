Une voiture percute une remorque des ponts et chaussées sur l'A16

Ce mercredi aux alentours de 11h30, un automobiliste a dévié de sa trajectoire pour une raison inconnue entre la galerie de Develier et Delémont en direction de Berne. La police cantonale jurassienne indique dans un communiqué que le véhicule a roulé sur la bande herbeuse et a percuté une remorque des ponts et chaussées stationnée correctement. Il a terminé sa course sur la bande d’arrêt d’urgence. Le conducteur n’a pas été blessé lors de l’accident. La circulation a été perturbée durant une heure environ. /comm-cer