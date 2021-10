Encourager et aider les communes à établir un plan climat

Soutenir techniquement et financièrement les communes qui souhaitent faire face aux défis climatiques. Certaines d’entre elles, comme Delémont et Porrentruy, disposent d’infrastructures adaptées à l’établissement d’un plan climat, mais toutes ne peuvent pas en dire autant. Pour aider les instances communales dans leur tâche, le législatif jurassien a accepté mercredi, par 42 voix contre 14 et 2 abstentions, un postulat du député CS-POP Rémy Meury. Le texte de l’élu de Delémont demande au Gouvernement d’étudier la mise en place d’une « boîte à outils » pour permettre aux communes d’agir en faveur du climat selon leurs ressources administratives, humaines et financières.

Le postulat suggère à l’Etat jurassien de s’inspirer du canton de Vaud. Ce dernier a récemment mis en place un projet qui prévoit plusieurs prestations comme la création d’un « plan climat modèle » adaptable aux besoins spécifiques des communes ou l’organisation d’ateliers pour échanger sur les différentes pratiques à mettre en place. L’initiative vaudoise assure aussi un soutien financier et vise à encourager les communes à adopter des mesures en lien avec la protection de l’environnement. /nmy