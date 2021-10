Les femmes se feront entendre à Berne

Les femmes se donnent rendez-vous sous la Coupole fédérale. Vendredi et samedi se tient une session 100% féminine à Berne. C’est seulement la deuxième fois, après 1991, qu’un tel événement a lieu dans notre pays. Cette réunion est initiée par la faîtière apolitique des organisations féminines suisses Alliance F. Ce sont 246 femmes qui ont été retenues pour débattre au sujet de l’égalité. Plus de 1'400 femmes avaient manifesté leur intérêt, une élection a donc eu lieu pour les départager. Parmi les femmes désignées figure la Jurassienne Céline Boillat, de Courfaivre. Elle se réjouit de pouvoir débattre de plusieurs thématiques, notamment des inégalités salariales ou encore de la place des femmes dans l’agriculture et de l’attractivité du monde du travail pour les femmes. D’après Céline Boillat, ce rendez-vous permettra aussi d’offrir une certaine visibilité aux femmes et de sensibiliser les élus fédéraux qui seront dans les parages. Entretien avec Céline Boillat à découvrir ci-dessous. /mle