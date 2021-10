Delémont rend hommage à Jeanne Haas-Ulmann

Delémont renomme une de ses rues en hommage à une Juive déportée pendant la 2e Guerre mondiale. La Delémontaine Jeanne Haas-Ulmann a fait partie du Convoi 77, le dernier à accomplir le trajet Drancy-Auschwitz, c’était en juillet 1944. Elle est décédée dans le camp de concentration polonais. Des élèves de Delémont ont procédé à de nombreuses recherches sur le Convoi 77, des recherches qui sont présentées au Musée jurassien d’art et d’histoire. La capitale jurassienne a, en outre, voulu rendre hommage à Jeanne Haas-Ulmann en rebaptisant une rue en son nom, près de la gare.

A cette occasion, RFJ a pu s’entretenir avec la petite-fille de cette Delémontaine. Nicole Kamber a aujourd’hui plus de 90 ans et vit dans la région soleuroise. Elle a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme les initiative prises dans le Jura en lien avec sa grand-maman. Pour elle, ces dernières représentent « comme un enterrement » pour celle qu’elle aimait beaucoup et qui lui a été enlevée par les nazis. Entretien avec Nicole Kamber à retrouver ci-dessous. /mle