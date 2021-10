Des réponses pour faire face aux idées suicidaires

La crise du coronavirus a mobilisé toute l’attention de Résiste, l’Association interjurassienne de prévention du suicide. L’organisation a défini un processus d’activités renforcé le printemps dernier et a développé ses activités. Elle s’est notamment approché des communes et des services sociaux – en plus des écoles – pour faire passer son message de préservation de la santé psychique. Dans ce cadre, Résiste propose également une conférence publique qui se tiendra le 11 novembre prochain à Delémont, à l’auditorium de StrateJ, à partir de 19h. La manifestation est placée sous le thème : « Idées suicidaires : comment venir en aide ? ». Sept intervenants prendront la parole avec pour objectifs de rompre le silence autour du suicide, d’orienter sur une aide facilement accessible et de repérer à temps les risques suicidaires. Résiste a senti un besoin d’information sur le sujet en période de crise sanitaire et a accentué ses actions, comme le confirme Daniel Affolter, vice-président de Résiste :